РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска завершено на 70%, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 80 рабочих. На объекте завершаются кровельные, фасадные и отделочные работы, ведется монтаж внутренних инженерных сетей. Строительная готовность - более 70%», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в начале 2022 года.

В рамках проекта в 2-этажном здании предусмотрено размещение групповых помещений, музыкального и спортивного залов, пищеблока, медицинского кабинета, административных и вспомогательных помещений. Общая площадь здания - 3,8 тыс. кв. м.

На прилегающей территории завершается обустройство игровых и спортивных площадок с теневыми навесами. Зоны разделены по возрастным группам.

Строительство детского сада ведется в рамках госпрограммы на средства областного и муниципального бюджетов.