РИАМО - 20 окт. В московском международном форуме «Религия и Мир» примут участие около 1 тыс. человек, включая иностранных экспертов, сообщил журналистам руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Мероприятие состоится в храме Христа Спасителя 26-27 октября. В этом году темой форума является «Межрелигиозный и межкультурный диалог в пространстве современного мира».

«В нем (форуме «Религия и Мир» - ред.) поучаствуют представители органов государственной власти, российские и зарубежные специалисты, общественные и религиозные деятели из Сирии, Ливана, Греции, Сербии, Болгарии, Армении, Франции и других стран. Всего порядка тысячи человек приедут на мероприятие», – сказал Сучков.

Он добавил, что в качестве спикеров на мероприятии выступят представители более 20 учебных заведений.

Кроме того, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией гости и участники форума должны иметь при себе средства индивидуальной защиты, подчеркнул Сучков.