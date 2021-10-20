РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В Подольске на ул. Авиационной по просьбе жителей планируют сделать тротуар и увеличить количество искусственных дорожных неровностей для снижения скорости транспорта, сообщил депутат горсовета Денис Бесогонов.

В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» от «Единой России» Бесогонов по обращению жителей провел мониторинг дороги на ул. Авиационной.

«Данный участок дороги является весьма оживленным, по нему не только проезжают автомобили, но и ходят пешеходы. Отсутствие тротуара создает напряженную ситуацию, так как жители вынуждены идти по проезжей части, в некоторых местах дорога не освещается», - написал Бесогонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он выехал на местность, пообщался с участниками движения. В итоге принято решение совместно с профильными комитетами администрации округа рассмотреть возможность обустройства тротуара и увеличения количества искусственных дорожных неровностей, которых пока 2.