РИАМО - 20 окт. Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина рассказала, что желудочно-кишечное расстройство является одним из симптомов штамма коронавируса «дельта». Чаще всего оно наблюдается у детей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Врач отметила, что родители могут перепутать Covid-симптомы с распространенной среди детей ротавирусной инфекцией. Ее еще часто называют «кишечным гриппом».

«При коронавирусе, протекающем в сочетании с нарушением функции ЖКТ, позывы в туалет не такие частые. То есть диарея может проявляться 2-3 раза в течение дня и продолжительность симптома будет наблюдаться пару дней», – сказала Мескина.

При этом при ротавирусе и других кишечных инфекциях диарея может проявляться от 10 до 20 раз в сутки. Сопровождаться симптом будет частыми рвотами.

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