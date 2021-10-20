РИАМО - 20 окт. Луковицы тюльпанов на городских клумбах необходимо сажать на глубине 10-15 см, чтобы луковицы не вымерзли зимой. Цветы распустятся весной, сообщила начальница участка на Большой Сухаревской площади Светлана Муравьева.

В Москве началась осенняя посадка тюльпанов. Работы планируют завершить до конца недели.

«Сажаются луковицы осенью. Весной будут тюльпаны. Происходят разбивка цветников, посадка луковиц и декорирование. Будет красиво весной – это самые первые ранние цветы», – сказала Муравьева.

Она добавила, что тюльпаны необходимо сажать на глубине 10-15 сантиметров, чтобы луковицы не вымерзли зимой.

На клумбах в Москве высадят тюльпаны разнообразных сортов. Среди них «стронг голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, «апельдорн» багряно-красного цвета, белые «роял вирджин» и многие другие.