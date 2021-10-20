РИАМО - 20 окт. С начала этого года на Московской железной дороге в Подмосковье установили 4,8 км новых ограждений и 180 предупреждающих знаков по безопасности, а также устранили 220 опасных троп. Об этом сообщается на сайте МЖД.

Работы были проведены в рамках комплексных мероприятий, направленных на повышение безопасности в регионе. Они реализуются совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Особое внимание было направлено на содержание и благоустройство территорий около станций и объектов пассажирской инфраструктуры МЖД. В текущем году было благоустроено более 40 подходов к станциям и переходам на остановочных пунктах Львовская, Востряково, Хрипань, Анциферово, Силикатная и других.

Для безопасного перехода путей железной дороги и выхода на платформы были обустроены конкорсы и подземные вестибюли. Еще в начале года в Баковке на МЦД-1 начал работать дополнительный подземный пассажирский терминал. На станции Апрелевка, которая войдет в строящийся МЦД-4, заработал новый пассажирский вестибюль.