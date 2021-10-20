РИАМО - 20 окт. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2 590 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число заболевших за сутки официально зафиксировали в Одинцовском округе (219), Красногорске (205), Солнечногорске (152), Балашихе (135) и Люберцах (128), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

117 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Сергиево-Посадском округе, 113 – в Королеве, по 112 – в городском округе Пушкинский и Чехове, 106 – в Воскресенске, 99 – в Подольске, 87 – в Серпухове, 83 – в Истре, 80 – в Раменском округе, 78 – в Химках, 67 – в Мытищах, 66 – в Ивантеевке, 60 – в Коломне, 54 – в Богородском округе, 43 – в Жуковском, 41 – в Щелкове.

38 – в Дзержинском, 37 – в Домодедове, по 36 – в Орехово-Зуевском округе и Электростали, по 25 – в Наро-Фоминском округе и Краснознаменске, по 24 – в Дмитровском округе и Долгопрудном, 23 – в Лобне, 22 – в Ленинском округе, 19 – в Клину, 16 – в Электрогорске, 15 – в Павловском Посаде, 11 – в Ступине, 10 – в Реутове, 9 – в Рузском округе, 8 – во Фрязине.

7 – в Луховицах, по 6 – в Лыткарине и Егорьевске, по 4 – в Волоколамском округе, Котельниках, Кашире и Шатуре, по 3 – в Бронницах, Дубне, Зарайске, Лосино-Петровском и Шаховской, 2 – в Озерах, по 1 – в Талдомском округе, Лотошине и Власихе.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в Можайском округе, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах и Черноголовке.

С начала пандемии в Московской области выявлено 488 597 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 376 человек. Выздоровел и выписался 418 771 человек.

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