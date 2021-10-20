РИАМО - 20 окт. Стоимость аренды квартиры в Москве в третьем квартале текущего года выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость».

По данным аналитиков сервиса, в среднем по стране стоимость аренды квартиры в третьем квартале 2021 года выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 20 870 рублей.

Самую заметную динамику уровня средних ставок за год продемонстрировали Калининград (рост в 1,7 раза), Сочи (в 1,6 раза) и Москва (в 1,5 раза). Средняя арендная ставка в столице составила 60 тыс. рублей за объект.

«Предложение в сегменте аренды квартир постепенно восстанавливается до уровня прошлого года, а спрос остается стабильно высоким. Высока вероятность того, что в ближайшие несколько месяцев арендные ставки продолжат расти», – пояснил руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости Сергей Хахулин.