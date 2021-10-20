РИАМО - 20 окт. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Подмосковье разворачивают дополнительные больничные койки, сейчас их около 11 тыс., сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Жителям Подмосковья напоминают, что вакцинация является единственным способом защититься от коронавируса. По данным статистики, из 100 человек, которые вакцинировались от Covid-19, только одного госпитализируют с инфекцией. В регионе от коронавируса привились свыше 3,7 млн человек.

«Цифры по выявлению Covid-19 у нас сейчас рекордные. Но, кроме коронавируса, еще и пик заболеваний ОРВИ – вирусная простуда добавляет хлопот. На прошлой неделе в поликлиники пришло до 210 тыс. человек», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что большая нагрузка ложится на систему здравоохранения, дополнительно разворачивают койки.

«К сожалению, в очередной раз должны сказать, что все те, кто не привит и в возрасте 60+, рискуют жизнью очень сильно. Именно они в основном находятся и на койках, и на ИВЛ. Вакцинированные же в абсолютном большинстве случаев переносят заболевание в более легкой форме. Поэтому наша задача – не уставать говорить о том, что прививка спасает жизнь», – подчеркнул губернатор.

Ежедневно в регионе выявляют 2,5-3 тыс. случаев Covid-19. Растет госпитализация – 900 человек с инфекцией госпитализируют в сутки. К аппаратам ИВЛ подключены порядка 450 человек. Для медицинской помощи всем нуждающимся разворачиваются дополнительные койки.

Воробьев поручил усилить контроль за наличием кислорода в Covid-госпиталях. 100 т кислорода ежедневно необходимо в регионе.

«Для нас не просто важно развернуть койки – мы это научились делать. У нас есть средства защиты, все необходимое. Но что толку, когда не хватает кислорода. Его нужно и дальше искать – расход кислорода большой, это факт», – отметил губернатор.

В Подмосковье работает более 360 пунктов вакцинации. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, в поликлинике, на региональном портале госуслуг, по телефону 122. Пункты вакцинации можно посмотреть на интерактивной карте covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>