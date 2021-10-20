РИАМО - 20 окт. Московский суд рассмотрел административное дело в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя, его приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Дудь был признан виновным в пропаганде наркотиков.

В рамках дела установлено, что Юрий Дудь нарушил российское законодательство в ходе 2 интервью, которые он взял у блогера Ивангая и певца Моргенштерна. С позицией сотрудников полиции согласились эксперты, которые сделали лингвистический анализ.

Дудь не пришел на судебное заседание в столице в среду.

У журналиста есть авторский проект «вДудь». В рамках данной программы он берет интервью у людей из разных сфер деятельности – от политиков до представителей рэп-культуры.