РИАМО - 20 окт. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в стране для лечения коронавирусных больных задействованы 650 тыс. медиков, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что сегодня система здравоохранения страны работает «с очень большой нагрузкой». Глава российского Минздрава добавил, что сейчас главной задачей является снижение числа заболевших, в частности, путем вакцинации от инфекции.

«Это самый главный путь, а не проверять, сколько система сможет еще (выдержать - ред.), это неправильный подход», - заявил Мурашко.

Также он добавил, что на контроле находится вопрос по обеспечению российских регионов медицинским кислородом.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. По ее словам, эта мера поможет сдержать распространение коронавируса.

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