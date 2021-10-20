РИАМО - 20 окт. В третьем квартале текущего года спрос на аренду жилья в Москве вырос на 27% год к году и в 1,6 раза — за квартал. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость».

Аналитики сервиса отметили, что в целом россияне в третьем квартале 2021 года интересовались арендой жилья на 16% чаще, чем в третьем квартале 2020 года.

Как отметил руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости Сергей Хахулин, такая динамика во многом обусловлена изменением условий выдачи льготной ипотеки. С 1 июля максимальная сумма кредита для всех регионов снизилась до 3 млн рублей, а максимальная процентная ставка выросла с 6,5% до 7%.

Кроме того, рост вызван и сезонным фактором. Осенью начались деловой сезон и учебный год у студентов, которые традиционно являются одной из основных категорий квартиросъемщиков.

При этом предпочтения россиян по аренде квартир не изменились: абсолютное большинство ищет однокомнатные или двухкомнатные квартиры. На однушки приходится 56% спроса, на двушки — 28%, на студии — 10%.