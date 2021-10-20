РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» отправили нуждающимся семьям 2 посылки с памперсами для взрослых и сезонными вещами, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Одна из посылок с памперсами и пеленками для взрослых, средствами обработки лежачих больных отправлена в Белгородскую область. Очень сложная ситуация сложилась в семье. Пожилой мужчина уже 3 года не встает, но оформить группу инвалидности ему не удается из-за невозможности привезти его в город на МСЭ. Выехать на дом врачи отказываются. Жена и дочь ухаживают за лежачим, не имея возможности подработки.

Вторую посылку отправила помощница движения многодетной семье, которую давно уже опекает. Для детей и родителей собраны сезонные вещи.