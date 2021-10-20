РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 18 706 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 2 590 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявили 488 597 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 376 человек, выздоровел и выписался из медучреждений 418 771 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>