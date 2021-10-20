РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 окт. В городском округе Мытищи 24 октября пройдет бесплатный мастер-класс по портретной съемке, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Профессиональный фотограф, преподаватель в Art photo school, член жюри конкурса «Я люблю Мытищи» Сергей Омшенецкий расскажет, как работать с моделью.

Встреча пройдет в 18:00 в библиотеке им. Дмитрия Кедрина по адресу: ул. Летная, 14, корп. 1. Участники мастер-класса смогут пообщаться, также запланировано чаепитие.

Ошменецкий с юношеских лет занимается фотографией. Сначала на пленочную мыльницу снимал бездомных животных, а в осознанном возрасте попал за кулисы театра. Снимал премьеры спектаклей. Главный фотографический девиз: «Эмоции в каждом снимке».

Фотограф имеет большой опыт съемки людей совершенно разных профессий - психологи, библиотекари, актеры, врачи. В путешествиях снимает исключительно на пленочный «Зенит». Омшенецкий - автор популярного марафона «Фотоизоляция», где он каждый день рассказывал и показывал обычным людям, как можно снимать красиво портреты дома.