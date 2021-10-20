РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 окт. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский проверил качество капитального ремонта 16 подъездов в 8 домах квартала Новский в Балашихе, в подъездах обновили входную группу и козырьки, установили пластиковые окна, покрасили стены и уложили новую напольную плитку, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Губернаторская программа по ремонту подъездов реализуется с 2016 года в рамках федерального проекта «Формирование современной комфортной городской среды». Основная цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд Подмосковья красивым, удобным и комфортным для проживания.

«Балашиха – один из подмосковных лидеров губернаторской программы капитального ремонта подъездов. Программа выполнена более чем на 70%. В квартале Новский ремонт подъездов выполнен очень качественно. По желанию жителей в них подбирали краски, материалы, которые использовались при ремонте. Я общался с жителями этих домов, они остались довольны», – сказал Велиховский.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Велиховский проверил качество воды в квартале. С августа 2021 года в дома и на социальные объекты квартала Новский поступает чистая вода. Летом здесь заменили водовод длиной почти 2 км. Чистой водой дома квартала удалось обеспечить благодаря прокладке трубопровода к новому водозаборному узлу, расположенному в микрорайоне Сакраменто, где используется современная система очистки воды.

Велиховский отметил, что квартал Новский – не такой большой по численности населения, но, к сожалению, до последнего времени здесь люди могли пользоваться только технической водой, и им приходилось тратить средства на покупку питьевой.

«Благодаря проделанной работе и проведенному водоводу каждая квартира, все дома, включая детский сад, получили чистую воду. Главное, что дети теперь имеют возможность использовать эту воду», – заключил Велиховский.

Работы в микрорайоне Новский провели в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Чистая вода». Главная задача программы – улучшение качества питьевого водоснабжения за счет строительства и модернизации водозаборных узлов, очистных и насосных станций.

За последние 3 года проведена масштабная работа по обеспечению качественной водой жителей округа. Реконструкция была выполнена на 13 ВЗУ с установкой станций обезжелезивания: в микрорайонах Северный, Северное Кучино, Южное Кучино, Салтыковка, Железнодорожный, Заря, Ольгино, Павлино, Купавна, сельских поселениях Полтево, Новый Милет.