РИАМО - 20 окт. Народный артист России, композитор Владимир Михайлов скончался на 80-м году жизни, передает Федеральное агентство новостей.

Артист скончался в Москве в своей квартире на Каретном Ряду от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Михайлов родился в 1942 году в Казахской ССР, окончил Харьковский государственный институт искусств.

Михайлов был главным дирижером цирка на Цветном бульваре и Большого государственного цирка на проспекте Вернадского. На его счету множество композиций к ряду фильмов и цирковых спектаклей.

Место прощания и дата похорон станет известна позднее.