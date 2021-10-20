РИАМО - 20 окт. Врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина сообщила, что научное сообщество не признает ухудшения самочувствия из-за плохой погоды или ее смены, сообщает Газета.ru.
По ее словам, главными причинами плохого самочувствия являются сопутствующие патологии, ошибки в питании и даже одиночество.
Также к плохому самочувствию могут привести нарушения режима сна, малоподвижный образ жизни, избыточное употребление кофеина и так далее.
Врач напомнила, что с переменой погоды часто связывают бессонницу, упадок сил, боли в суставах и головную боль. Однако эти симптомы, по словам Луканиной, могут возникнуть от напряжения.
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