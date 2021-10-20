РИАМО - 20 окт. Врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина сообщила, что научное сообщество не признает ухудшения самочувствия из-за плохой погоды или ее смены, сообщает Газета.ru.

«В Международной классификации болезней отсутствуют данные о метеочувствительности или метеозависимости. Все проведенные исследования доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье», – подчеркнула терапевт.

По ее словам, главными причинами плохого самочувствия являются сопутствующие патологии, ошибки в питании и даже одиночество.

Также к плохому самочувствию могут привести нарушения режима сна, малоподвижный образ жизни, избыточное употребление кофеина и так далее.

Врач напомнила, что с переменой погоды часто связывают бессонницу, упадок сил, боли в суставах и головную боль. Однако эти симптомы, по словам Луканиной, могут возникнуть от напряжения.