РИАМО - 20 окт. Оперативные городские службы ликвидировали последствия ДТП с участием 2 машин и автобуса на Мелитопольской улице в Москве, в результате аварии пострадали 2 человека, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«В результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса, в том числе подросток. Мы оцепили место ДТП, отключили автомобильный аккумулятор, оказали первую помощь пострадавшим и передали врачам», - рассказал старший дежурной смены, спасатель авиацентра столицы Сергей Лисицын.

Он отметил, что находившиеся в одной из машин женщина и ребенок не пострадали.

Благодаря слаженным действиям оперативных служб, последствия дорожной аварии были ликвидированы в короткие сроки.