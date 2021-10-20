РИАМО - 20 окт. Новый посол РФ в Республике Кабо-Верде Наталья Поклонская выложила в Twitter фотографию в дипломатическом мундире, сообщает Федеральное агентство новостей.

Россияне пожелали Поклонской успехов на новой должности.

«Красавица, умница!!! Желаю Вам, Наталья, успехов в работе на благо нашей Родины», — написала Валентина Анатольевна.

Пользователь соцсети под ником Yury Kuznetsov уверен, что на новой должности экс-депутат Госдумы сумеет оживить скучную жизнь Кабо-Верде.

Земляки из Крыма также поздравили Поклонскую и отметили, что в качестве посла она сумеет отстоять интересы РФ.

Ранее Поклонская заявляла, что ей нравится дипломатическая работа.