РИАМО - 20 окт. Депутат Госдумы Оксана Дмитриева поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса в России, сообщает Газета.ru.

«Нужно что-то делать с общественным сознанием. Потому что недопустимо, что у нас есть достаточное количество вакцины, а людей привилось около 40%. Если смертельные случаи среди друзей и знакомых не убеждают, то надо вводить обязательную вакцинацию. Для некоторых профессий — в качестве условия найма на работу», — отметила парламентарий.

Она напомнила о советском опыте, когда существовал календарь обязательной вакцинации для определенных профессий.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России с 30 октября по 7 ноября нужно ввести нерабочие дни. По ее мнению, это поможет сдержать рост распространения коронавируса.

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