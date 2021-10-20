РИАМО - 20 окт. Работодатели в Подмосковье до 10 ноября должны будут предоставить сведения о вакцинации от коронавируса 80% сотрудников через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Онлайн-сервис для этих целей был запущен на портале в июле этого года и продолжает собирать информацию о привитых. Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или индивидуальных предпринимателей», – сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Прививки от коронавируса должны сделать 80% сотрудников, которые работают в определенных областях. Речь идет о торговле и сфере услуг. Также это касается тех, кто трудится в системах образования и здравоохранения. Все эти категории работников должны быть привиты от коронавирусной инфекции.

Для того чтобы подать сведения об иммунизации работников, нужно зайти на региональный портал госуслуг. Далее нужно выбрать вкладки «Гражданам», «Бизнесу» или перейти по ссылке.

Все предоставленные сведения будет проверять уполномоченное ведомство. Если есть вопросы по предоставлению информации о вакцинированных сотрудниках, то их можно задать по телефону «122».

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