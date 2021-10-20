РИАМО - 20 окт. В Подмосковье за сутки 1782 пациента вылечились после коронавируса, всего в области после инфекции выздоровел 418 771 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки умерло 12 человек, а с начала пандемии количество смертей достигло 8376.

Всего в области на текущий момент выявлено 488 597 случаев коронавируса, за сутки зарегистрировано 2590 новых случаев.

Жителям советуют при любых симптомах простудных заболеваний оставаться дома и вызвать доктора.

Ранее областной Минздрав сообщал, что 3,7 млн человек в Подмосковье сделали прививки от коронавируса.

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