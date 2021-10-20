РИАМО - 20 окт. Инвесторы, строящие гостиницы в Подмосковье, могут получить субсидии при реализации проектов. Для этого нужно подать заявку до 18 ноября, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Мы проводим сразу 2 конкурса. Первый – на получение субсидий на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство или реконструкцию гостиничных комплексов на территории Московской области. Второй – на субсидирование затрат, понесенных при строительстве объектов инженерной инфраструктуры при создании гостиничных комплексов», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Можно получить до 1 млрд рублей на возмещение затрат на уплату процентов. При этом данные затраты не должны превышать 15% общего объема инвестиций в проект гостиничного комплекса. Минимальный общий объем инвестиций – не менее 500 млн рублей, минимальная планируемая величина номерного фонда – 50 номеров.

Максимальный объем субсидирования затрат на инженерную инфраструктуру составляет 100 млн рублей, но не более 20% от общего объема инвестиций в проект гостиничного комплекса. Минимальный объем инвестиций в проект для участия в конкурсе – 50 млн рублей.