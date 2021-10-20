РИАМО - 20 окт. За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 2590 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в регионе выявили 488 597 случаев заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

В медорганизациях Московской области наблюдаются и лечатся пациенты из столицы и других российских регионов, а еще из-за рубежа.

Жителям Подмосковья посоветовали обращаться к врачу при появлении любых симптомов простуды, а также оставаться дома.

Уже 3,7 млн человек в Московской области сделали прививки от Covid-19, полный курс вакцинации прошли 3,5 млн человек.

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