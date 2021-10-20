РИАМО - 20 окт. Доктор медицинских наук, руководитель собственного центра неврологии и реабилитации Виктор Шахнович отметил, что купировать приступ мигрени в домашних условиях можно при помощи свежего воздуха и покоя. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Главным отличием мигрени от головной боли является наличие приступов, снять которые помогут только лекарства.

По словам специалиста, никакие продукты не могут снизить частоту мигрени, если это истинная мигрень. Но ее приступ можно купировать в домашних условиях, несмотря на то, что это достаточно сложно.

Шахнович подчеркнул, что помощь окажут свежий воздух и покой, а также затемненные окна. Если эти способы облегчают симптомы, то это и есть мигрень.

Он также отметил, что данное заболевание является наиболее частой причиной обращения к неврологу.