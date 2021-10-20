Уже второй раз фермер Андрей Гусев из подмосковных Луховиц выращивает самую большую тыкву в России: в этом году вес рекордсменки составляет целых 692,5 килограмма, а окружность — 4,5 метра. Плод представлен на всероссийском конкурсе по выращиванию тыкв-гигантов, который проходит в столичном «Аптекарском огороде». Фермер рассказал РИАМО, в чем секрет его урожая, и описал, какова царь-тыква на вкус.

— Андрей, как вы пришли к фермерству и загорелись идеей вырастить огромную тыкву?

— На самом деле, овощеводство — это лишь хобби, моя основная работа связана со строительством. Но по первому образованию я агроном, поэтому о разных культурах знаю не понаслышке.

Тыквы мне нравились еще с детства, а уже в зрелом возрасте я увидел ролики, на которых фермеры из США и Германии выращивают их в огромных размерах и соревнуются между собой. Тогда я решил попробовать сделать то же самое и в нашей стране.

— Семена какого сорта подходят для такой задачи?

— Это не обычная маленькая тыква, которая разрослась до таких масштабов. Сорт называется «Атлантик гигант» и при правильном уходе за растением предполагает огромный урожай. По цвету такой плод может быть, например, оранжевым, зеленым или бело-серым.

Семечки для первого посева я приобрел у предыдущего рекордсмена 2017 года Александра Чусова: его тыква набрала 432 килограмма, а в следующем сезоне я уже побил его рекорд на 200 килограммов. Дальнейшие три года я тоже оставался первым.

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— В этом году вам удалось побить свой же рекорд, установленный ранее, в чем секрет успеха?

— Особого секрета нет. Главное — запастись терпением и упорством: я три года шел к этой цели, ведь чтобы вырастить такой плод, потребовалось много физических и моральных сил, а также забота об овоще. Любой тыквовод должен быть готов к этому. Лично я постоянно изучаю информацию о тыквах и следую советам из статьи, написанной прошлым рекордсменом. Это может сделать каждый. Мне она помогла с первого раза вырастить огромный овощ. Сейчас я очень рад, что все мои усилия оправдались и принесли результат. Мне вручили медаль и сертификат о победе.

В этом году я отдал на конкурс сразу три тыквы: одну весом в 577 килограммов, другую — 584 килограмма и нынешнюю чемпионку. Все они сейчас самые большие в России, их даже пришлось вывозить с огорода манипулятором. После выставки мы разрежем тыкву-победительницу и поделимся мякотью с посетителями.

Неприятно, что некоторые обвиняют меня в использовании химикатов, хотя выращенные мною овощи экологически чистые, их можно есть даже сырыми. Размер у плодов натуральный и достигнут естественным путем.

— Расскажите, пожалуйста, про процесс посева и выращивания. Что самое сложное?

— В целом все происходит как и при выращивании обычных тыкв, но со своими особенностями. Во-первых, семена я скрещиваю, чтобы улучшить генетический потенциал плода.

Процесс начинается с посева семян в горшке, затем рассаду перемещают в открытый грунт. Правда, место для посадки нужно хорошо прогреть и выбирать с расчетом на большую площадь питания, ведь «Атлантик гигант» может раскинуть плети на 10х15 метров. Растение очень мощное. Основная плеть такой тыквы толщиной с человеческую руку, а основной корень — с небольшую яблоню.

Для этого готовится «подушка» из сена, компоста или перегноя — одним словом, из того, что есть под рукой. Самое сложное — правильно сформировать куст. Растению нужен регулярный полив, солнечная погода, органические подкормки, также я постоянно пропалываю его. Перед заморозками растение нужно накрыть домиком из пленки. Обычно тыква растет около пяти месяцев (в идеале включить в этот срок все лето), но может и дольше: так, одна из моих тыкв добирала размер в сентябре.

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— У вас есть необычная традиция давать тыквам-рекордсменкам имена. Как вы их выбираете?

— Увлечение тыквоводством поддерживают мои жена и дочки, они то и дело помогают мне ухаживать за саженцами. Имя для прошлой рекордсменки мы придумывали всей семьей, в итоге назвали Дусей. В этом же году определиться помогли журналисты и сотрудники «Аптекарского огорода»: сначала нам хотелось назвать тыкву Атлантой, но большинству пришлось по душе имя Огромена — на том и сошлись.

— Какова на вкус гигантская тыква? Есть ли у вас фирменные рецепты по ее приготовлению?

— Она сладковата, сочнее и мягче обычной, обладает дынно-огуречным ароматом. Из нее можно приготовить тысячи блюд.

Наша семья, например, любит запекать тыкву с мясом, варить каши, варенье или делать сок с добавлением яблока.

Также мы угощаем свежей тыквой наших друзей и соседей — все остаются в восторге.

— Мечтаете ли вы побить в будущем мировой рекорд?

— Я считаю, что к этому нужно стремиться. На данный момент такой рекорд установлен в Италии. Тыква весит 1226 килограммов. Пока же я обхожу показатели некоторых стран СНГ, но готов стараться и дальше, чтобы достичь наилучшего результата.

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