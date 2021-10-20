РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 окт. Госавтоинспекция на территории городских округов Балашиха и Реутов проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Такси» по профилактике нарушений ПДД и снижению числа ДТП с участием водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси, рейд завершится 24 октября, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Внимание автоинспекторов будет обращено на соблюдение правил дорожного движения водителями такси, наличие у водителей разрешений на перевозку пассажиров, путевых листов, наличие на автомобиле опознавательных знаков и необходимых документов.

Особое внимание будет уделено готовности каждого легкового такси к перевозке детей, а именно наличию детских удерживающих устройств.