РИАМО - 20 окт. Росреестр зарегистрировал в Москве 92 377 договоров ипотечного жилищного кредитования в период с января по сентябрь 2021 года, это рекорд за все время, сообщается на сайте департамента экономической политики и развития столицы.
Москва занимает лидирующее положение на рынке ипотечного кредитования благодаря высокому спросу на жилье, несмотря на сильное изменение условий программы льготной ипотеки.
Он отметил, что Москва по-прежнему находится в лидерах рынка ипотечного кредитования, что связано с постоянно высоким спросом на жилье в столице, даже несмотря на значительное изменение условий программы льготного ипотечного кредитования.
За девять месяцев текущего года в Москве зарегистрировали 92 377 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 36,5% превышает число договоров, заключенных за аналогичный период в 2020 году (67 668). По сравнению с первыми девятью месяцами 2019 года, прирост заключения ипотечных договоров составил 44,3% (в 2019 году за это время заключили 64 028 договоров).
«За девять месяцев с начала года в Москве оформлено почти 92,4 тыс. ипотечных сделок на рынке жилья. Это абсолютный рекорд за все годы статистических наблюдений. Так, например, за январь — сентябрь 2020 года было зарегистрировано 67,7 тыс. ипотечных договоров, а в 2019 году за тот же период их было 64 тыс.», - сказал глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Он добавил, что общее число регистраций ипотечных договоров в жилом и нежилом сегментах за девять месяцев в Москве составляет 186 500. При этом 11% из них заключено в сентябре (20 031).
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