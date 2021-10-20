РИАМО - 20 окт. Росреестр зарегистрировал в Москве 92 377 договоров ипотечного жилищного кредитования в период с января по сентябрь 2021 года, это рекорд за все время, сообщается на сайте департамента экономической политики и развития столицы.

Москва занимает лидирующее положение на рынке ипотечного кредитования благодаря высокому спросу на жилье, несмотря на сильное изменение условий программы льготной ипотеки.

«На долю Москвы на 14 октября приходится 26,6% от общей суммы выданных в рамках программы ипотечных кредитов. Объем выданных на эту дату в столице кредитов составил 503,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 87%», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что Москва по-прежнему находится в лидерах рынка ипотечного кредитования, что связано с постоянно высоким спросом на жилье в столице, даже несмотря на значительное изменение условий программы льготного ипотечного кредитования.

За девять месяцев текущего года в Москве зарегистрировали 92 377 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 36,5% превышает число договоров, заключенных за аналогичный период в 2020 году (67 668). По сравнению с первыми девятью месяцами 2019 года, прирост заключения ипотечных договоров составил 44,3% (в 2019 году за это время заключили 64 028 договоров).

«За девять месяцев с начала года в Москве оформлено почти 92,4 тыс. ипотечных сделок на рынке жилья. Это абсолютный рекорд за все годы статистических наблюдений. Так, например, за январь — сентябрь 2020 года было зарегистрировано 67,7 тыс. ипотечных договоров, а в 2019 году за тот же период их было 64 тыс.», - сказал глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что общее число регистраций ипотечных договоров в жилом и нежилом сегментах за девять месяцев в Москве составляет 186 500. При этом 11% из них заключено в сентябре (20 031).