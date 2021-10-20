РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Подольская подстанция скорой медицинской помощи дополнительно получит 10 машин в 2021 году. Кроме того, в учреждение привлекают новые медицинские кадры, сообщили в пресс-службе администрации округа.

При поддержке министерства здравоохранения Московской области в 2021 году ожидается дополнительная поставка 10 машин скорой помощи. Кроме того, администрацией округа проводится активная работа по привлечению в лечебные учреждения новых медицинских кадров.

За текущий год на Подольскую подстанцию скорой помощи привлечены 42 медсестры и 5 врачей. Более того, 1 врач и 9 фельдшеров подстанции получают компенсацию за наем жилого помещения.

Укомплектованность медицинским персоналом составляет 90%, врачебным персоналом — 70%.