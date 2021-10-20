РИАМО - 20 окт. В Подмосковье расширили возможности голосового помощника, теперь с его помощью можно записаться на прием к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ранее с помощью голосового помощника стало можно вызвать врача на дом и записаться на вакцинацию от коронавируса. Позвонить голосовому помощнику можно по номеру 122.

«Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения позволяет оптимизировать многие процессы. В основе работы робота лежат технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи», - сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Она пояснила, что пациенту нужно назвать голосовому помощнику номер полиса ОМС, медицинского специалиста, к которому он хочет записаться. Далее искусственный интеллект предложит выбрать удобную дату и время.

В Московской области большое внимание уделяется развитию информационных сервисов. Ранее в регионе были введены услуги по выдаче электронных рецептов на льготные лекарства, справок в школу, а также начали оформлять электронные больничные листы.

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