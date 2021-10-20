РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В «Театральном поединке» между командами «Артель. Молодежь» (Подольск) и «Мельпомена» (Домодедово), прошедшем в ДК «ЗиО», победили подольчане, сообщает пресс-служба администрации округа.

Яркий праздник театрального искусства и импровизации прошел на высоком уровне. Искрометная команда «Артель. Молодежь» вышла в следующий этап Московского областного проекта «Театральный поединок».

В «Театральном поединке» все как в профессиональном спорте: есть свой импровизационный ринг, раунды, баллы, арбитры и турнирная таблица. Конкурсные этапы проходят по Олимпийской системе, игра идет на выбывание.

Конкурсная программа состоит из 22 поединков. Участники проекта – 24 молодежных театральных коллектива из 22 городов Московской области. Среди членов жюри – актеры, режиссеры, педагоги театральных вузов и авторитетные деятели искусства.

Финал проекта состоится 27 ноября. Все команды примут участие в фестивале-конкурсе «Импровизационный батл» в Губернском театре, где их ждут практические мастер-классы и уникальные воркшопы от известных театральных деятелей. Проект организован АНО «Единое творческое пространство» при поддержке министерства культуры Московской области и ФАДМ «Росмолодежь».

Главный принцип проекта – актерская импровизация как высшая форма творческого процесса. Основная идея – формирование единого творческого сообщества в Московской области для профессионального совершенствования театральных коллективов путем соревнования команд в формате театральной игры, а также для укрепления и расширения творческих связей.

Участники проекта – детские школы искусств и молодежные театральные коллективы Московской области.