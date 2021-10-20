РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Рабочие приступили к ремонту в здании Подольской подстанции скорой медицинской помощи в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации округа.

В здании Подольской подстанции скорой помощи Южного филиала ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» начались работы по капитальному ремонту. Он осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». К выполнению ремонтных работ подрядная организация приступила 19 октября.

На 2 и 3 этажах здания осуществляется демонтаж перекрытий, стен и внутренних перегородок. На объекте будут произведены работы по замене дверей, потолочного и напольного покрытия. Здесь будут созданы комфортные условия для работы и отдыха медработников.

Подольская подстанция скорой медицинской помощи — одно из ключевых учреждений здравоохранения города. Она непрерывно работала более 20 лет и ни разу не ремонтировалась. 14 октября был заключен контракт на сумму 46 млн рублей, в кратчайшие сроки в здании должен быть произведен капитальный ремонт.