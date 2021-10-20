РИАМО - 20 окт. Полицейские и сотрудники ФСБ пресекли действующий в столице канал незаконной миграции на территорию РФ, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В феврале 2021 года 61-летний житель столицы оформил для гражданина одной из стран Центральной Азии фиктивное приглашение на лечение в Россию в одном из частных московских медцентров. За свои услуги злоумышленник получил 15 тыс. рублей.

Полицейские предполагают, что подозреваемый и работники данной клиники могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Подозреваемый и 6 соучастников задержаны.

Кроме того, в ОВД доставлены 43 иностранца.

«В отношении нелегальных мигрантов составлено 22 административных протокола за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 18.8 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы РФ», – добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.