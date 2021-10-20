РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 окт. В центре занятости населения в Королеве рассказали безработным о новых правилах постановки на учет и перерегистрации, вступивших в силу с 1 октября, сообщила «РИАМО в Королеве» директор Королевского ЦЗН Наталья Сычева.

В среду в Королеве прошла ярмарка вакансий. На ней безработные жители Королева могли пообщаться с работодателям и узнать о вакансиях, которых нет в базе данных.

«С 1 октября безработные граждане получают услуги по признанию безработными и перерегистрации только в офисах МФЦ. Мы собираем необходимый пакет документов, направляем его в МФЦ, а гражданину сообщаем по электронной почте, в какое отделение ему необходимо прийти и какие документы принести», - сказала Сычева.

Потом сотрудник МФЦ передает в центр занятости документы, полученные от гражданина. Всю работу по поиску вакансий по-прежнему проводят сотрудники центра занятости. В МФЦ происходит передача документов и регистрация граждан.

Те жители Королева, которым нужно встать на учет по безработице, должны подать заявление через портал «Работа в России», откуда после проверки информация поступит в центр занятости, а гражданину придет уведомление с адресом офиса МФЦ.

В центре занятости специалисты продолжают работу по переобучению, профориентации и социальной адаптации граждан.

На данный момент переобучение проходят около 100 человек. Пройти курсы могут и молодые мамы с детьми до 7 лет, и граждане старше 55 лет, и молодые специалисты, для всех есть варианты прохождения бесплатных курсов, которые длятся не больше 6 месяцев.