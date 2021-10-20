РИАМО - 20 окт. Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице ухудшается, заболеваемость в городе 5 недель подряд увеличивается на 30%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Очередной подъем заболеваемости этой осенью отличается от предыдущих. Впервые мы отмечаем высокий (30%) рост в течение 5 недель подряд. Ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста мы не наблюдали», - подчеркнула Ракова в интервью ТАСС.

Она отметила, что власти города не планируют уменьшать объем плановой медпомощи из-за ситуации с Covid-19.

«Конечно, за 1,5 года медицинская система адаптировалась к таким условиям. За это время мы создали дополнительно более 11 тыс. резервных коек, которые полностью приспособлены для работы с Covid-19 и позволяют минимизировать задействование других профильных медучреждений», - добавила вице-мэр.

По ее словам, на сегодняшний день в мегаполисе 80% задействованных для работы с Covid-пациентами мощностей - это резервный коечный фонд. Он позволяет не уменьшать объемы плановой медпомощи в городе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе в 2 раза выросло количество пациентов с коронавирусом в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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