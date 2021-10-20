РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 окт. В среду в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет отключено холодное водоснабжение в нескольких домах на ул. Новая Фабрика в Щелкове, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Холодная вода будет отключена с 13:00 до окончания работ в домах 6, 373А, 378, 370.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.