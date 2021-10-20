РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 окт. Областной форум-фестиваль для представителей креативных индустрий состоится 23 октября, центральной площадкой для проведения мероприятия такого масштаба выбран городской округ Мытищи, сообщила начальник управления культуры и молодежной политики администрации округа Надежда Дедяева в своем Instagram-аккаунте.

Форум-фестиваль пройдет в МДК «Яуза».

Мытищинцев приглашают принять участие в мероприятии, начало в 11:00. Ожидается очень насыщенная и интересная программа, включающая в себя 2 блока: образовательный - лекции, мастер-классы, паблик-токи; культурно-развлекательный - граффити-активности, брейкданс, рэп и фристайл баттлы и многое другое.

Дедяева отметила, что более подробная афиша форума-фестиваля будет опубликована в Сети чуть позже. Жители могут следить за анонсами.