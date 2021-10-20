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Шпаргалки

Как выбрать качественную бутилированную воду

Какой бывает вода в бутылках, чем она отличается от водопроводной и на что обращать внимание при выборе, РИАМО рассказали эксперты.
© pixabay,   congerdesign
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Водопроводная или бутилированная

© пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Водопроводная вода, даже кипяченая, в большинстве случаев подходит для приготовления пищи лишь условно. После очистки она проходит через старые и грязные трубы, собирая примеси, которые не устранить кипячением.

Сегодня все больше потребителей отдают предпочтение бутилированной воде – за последние три года ее производство в России увеличилось. Об этом говорят данные исследования независимой аналитической компании Alto Consulting Group.

Однако не вся бутилированная вода отвечает требованиям качества. Иногда потребители платят за простую воду из-под крана – и это еще не худший вариант. На рынке встречается продукция со странным привкусом, запахом или даже осадком. Такой продукт может и не нести угрозы здоровью, но порой в продажу поступает вода с микробным или химическим загрязнением, которое не всегда можно определить по внешним признакам.

О тонкостях выбора полезной бутилированной воды РИАМО рассказали представители торговой марки «Хваловские воды», чья продукция заслужила высшие оценки Роскачества по показателям «Качество» и «Безопасность».

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Происхождение воды

© РИА Новости,   Михаил Мордасов

Польза бутилированной воды зависит от источника. Она может как быть искусственного, так и природного происхождения.

Искусственную воду берут из централизованных источников водоснабжения, то есть из водопровода, и путем технологических методов имитируют химический состав природных минеральных или других вод.

Вода же природного происхождения добывается из родников, ледников или артезианских скважин. Последняя, по словам эксперта, наиболее чистая и полезная.

«При этом следует обращать внимание на номер скважины и ее глубину. Если производитель заявляет об артезианском происхождении воды, но не указывает номер скважины, есть повод усомниться в правдивости информации», – рассказывает представитель «Хваловских вод».

Так, вся продукция «Хваловских вод» разливается их конкретных источников. Это скважина № Г-10-08 ГВК 46246732 – одна из самых глубоких в Московской области (220 метров). Еще одна скважина № 63607 находится в Ленинградской области – она тоже отличается значительной глубиной (230 метров).

«Разные скважины используются для того, чтобы вода добывалась рядом с местом реализации и всегда была свежей», – уточняет собеседник РИАМО.

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Категории бутилированной воды

  предоставлено ТМ «Хваловские воды».

Существует две категории питьевой воды – первая и высшая. Они отличаются технологией производства, присутствием биогенных микроэлементов, способами и интенсивностью обработки перед розливом, а также вкусом, пользой для организма и, конечно, ценой.

Вода первой категории добывается из неглубоких скважин или защищенных открытых источников. Она соответствует нормативным требованиям и безопасна для здоровья. Такая вода используется для питья или приготовления блюд. В этой категории по ГОСТу производитель может использовать водопроводную воду из-под крана, но должен дополнительно ее очистить. Также обязательна маркировка «Из централизованного источника водоснабжения».

К высшей категории относится вода из ключевых или артезианских источников, а также с высокогорных ледников. Она безопасна и полезна для организма из-за содержания ценных химических элементов. Такая вода приятна на вкус, без цвета, запаха и какого-либо послевкусия. Жидкость подвергается деликатной очистке от минеральных солей, газов, микроорганизмов и насыщается ионами серебра.

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Химический состав

© Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области

Состав и качество бутилированной воды зависят не только от ее происхождения, но и от последующих этапов производства: механической очистки, удаления микроорганизмов и оптимизации содержания минеральных веществ. Последняя процедура определяет тип воды – питьевая или минеральная.

Воду пропускают через фильтровальные установки (уголь, антрацит), очищают от микроорганизмов, а также удаляют избыток минералов, который может нанести вред здоровью.

«Проверить качество воды можно, изучив документы. У добросовестного производителя на всю продукцию должны быть сертификаты, выданные по результатам проверок. К примеру, на нашем заводе есть собственная контрольно-аналитическая лаборатория, где каждый час проверяют качество воды на соответствие ГОСТам, СанПиНам и техническим регламентам. Это позволяет без труда проходить независимые исследования и получать необходимую документацию», – рассказывает представитель «Хваловских вод».

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Тара

  предоставлено ТМ «Хваловские воды».

Самая идеальная емкость для воды – стекло, однако для больших объемов используют надежный поликарбонат. Распространено заблуждение, что ПЭТ (полиэтилентерефталат) выделяет в воду вредные вещества, но это происходит только в случае нарушения условий хранения, например, при сильном нагревании. Поликарбонат же считается полностью безопасным, как и ПЭТ при правильном хранении.

По словам эксперта, на качество воды безусловно влияет чистота тары – в «Хваловских водах» она проходит трехступенчатую очистку, включая дезинфекцию.

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Маркировка

  предоставлено ТМ «Хваловские воды».

По словам эксперта, выбирая воду, прежде всего стоит изучить этикетку. Маркировка добросовестного производителя даст всю необходимую информацию.

Во-первых, будут указаны торговое наименование и тип воды – лучше выбирать продукцию с маркировкой «Природная питьевая вода».

Во-вторых, на этикетке приводят данные о газации (газированная или негазированная), элементах химического состава и общей минерализации. Производители минеральных вод обязательно должно указать не только содержание минеральных солей, но и биологически активные компоненты, если такие есть.

В-третьих, на этикетке будут данные о водозаборе: номер скважины, месторождение или наименование источника (родника, ключа, озера и прочее). Также на упаковке изготовитель должен обозначить условия хранения воды и срок годности после вскрытия.

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Питьевая водаВодаПродукты питанияСертификатыВодопровод
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