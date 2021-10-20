Как выбрать качественную бутилированную воду

1

Водопроводная вода, даже кипяченая, в большинстве случаев подходит для приготовления пищи лишь условно. После очистки она проходит через старые и грязные трубы, собирая примеси, которые не устранить кипячением.

Сегодня все больше потребителей отдают предпочтение бутилированной воде – за последние три года ее производство в России увеличилось. Об этом говорят данные исследования независимой аналитической компании Alto Consulting Group.

Однако не вся бутилированная вода отвечает требованиям качества. Иногда потребители платят за простую воду из-под крана – и это еще не худший вариант. На рынке встречается продукция со странным привкусом, запахом или даже осадком. Такой продукт может и не нести угрозы здоровью, но порой в продажу поступает вода с микробным или химическим загрязнением, которое не всегда можно определить по внешним признакам.

О тонкостях выбора полезной бутилированной воды РИАМО рассказали представители торговой марки «Хваловские воды», чья продукция заслужила высшие оценки Роскачества по показателям «Качество» и «Безопасность».

Чистая вода из каждого крана: как модернизируют систему водоснабжения в Подмосковье>>