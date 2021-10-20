РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Разметку, которая разделит пешеходную и велосипедную зоны, нанесут на пешеходном мосту в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители и гости горокруга Красногорск! Информируем вас, что в период с 20:00 20 октября до 18:00 24 октября будет производиться нанесение разметки на мосту между улицей Мякининской и Павшинской поймой», - говорится в сообщении.

Жителей просят соблюдать безопасность движения на время проведения работ. Также сервисы по аренде электросамокатов ограничат скорость движения до 10 км/ч.

«Новая разметка поможет отделить пешеходную зону от велодорожки и обеспечит комфорт всем участникам движения. Благодарим за ваше терпение!» - заключается в материале.