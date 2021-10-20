РИАМО - 20 окт. Блогер Юрий Дудь в среду отправил своего представителя на судебное разбирательство по административному делу по обвинению в пропаганде наркотиков, сообщает Nation News.

Ведущего YouTube-канала «вДудь» обвиняют в двух эпизодах пропаганды наркотиков.

Правоохранители полагают, что правонарушения были совершены во время интервью с музыкальным исполнителем Моргенштерном и блогером Ивангаем. Соответствующее подтверждение получено и от профильных экспертов.

«вДудь» – это авторский проект спортивного журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. В рамках этой программы Юрий ведет диалог с людьми из разных сфер деятельности – от политиков до представителей рэп-культуры – которые сейчас находятся на пике своей популярности.