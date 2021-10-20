РИАМО - 20 окт. Домашний режим, который вводится в столице с 25 октября, коснется 1,9 млн пожилых горожан и около 0,6 млн жителей, у которых есть хронические заболевания, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве порядка 3 млн пенсионеров. Из них 135 тыс. переболели за последние полгода, 1 млн человек завершили вакцинацию», – отметила Ракова в интервью ТАСС.

Соблюдение домашнего режима не коснется переболевших Covid-19 и тех, кто вакцинировался от инфекции.

Заммэра уточнила, что в случае необходимости пенсионерам, которые находятся на домашнем режиме, буду помогут соцработники. Заявку на оказание помощи можно оставить оператору горячей линии.

В прошлые периоды столичная горячая линия обработала более 1,8 млн заявок. Также соцработники оказали горожанам более 700 тыс. услуг.

В мегаполисе из-за роста случаев коронавируса с 25 октября по 25 февраля вводится домашний режим для горожан старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Они должны будут находиться по месту постоянного жительства или на даче.

Дом можно будет покидать для поездки на работу, похода в ближайший магазин и для выгула собак.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>