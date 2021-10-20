РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 окт. В среду в Королеве прошла ярмарка вакансий, на ней свои вакансии представили более 20 работодателей, сообщила «РИАМО в Королеве» директор Королевского центра занятости населения Наталья Сычева.

На ярмарке свои вакансии представили различные городские предприятия, также в ярмарке приняли участие центры занятости из Пушкина и Мытищ.

«Такие большие ярмарки мы проводим 2 раза в год. Ярмарки также проходят и в нашем центре занятости. В базе на сегодняшний день более тысячи вакансий, а на учете у нас 620 безработных», - сказала Сычева.

По ее словам, уровень безработицы в городе снизился. В начале года около 3 тыс. человек были без работы. Квалифицированные специалисты быстро находят работу, также у граждан есть возможность пройти обучение или переквалифицироваться, чтобы трудоустроиться.