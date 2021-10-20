РИАМО - 20 окт. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4157 пациентов, всего в городе инфекцию победил 1 544 301 человек, сообщает оперштаб столицы.

Также за сутки в столичные больницы отправили 1 529 человек, на ИВЛ находятся 649 пациентов.

Из-за роста новых случаев Covid-19 в мегаполисе ввели ряд ограничений. Так, обязательно вакцинироваться от коронавируса должны 80% сотрудников компаний сферы услуг. Для москвичей старше 60 лет и горожан с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля введен домашний режим.

На дистанционный режим работы с 25 октября по 25 февраля компании и учреждения столицы должны перевести не меньше 30% от общего числа работников.

Роспотребнадзор усилил контроль за мерами, направленными на сдерживание распространения коронавируса в Москве.

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