РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Новобранцев осеннего призыва из подмосковного Красногорска начали отправлять к местам службы, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Красногорских новобранцев осеннего призыва начали отправлять к местам службы. Первая отправка состоялась в среду.

Военный комиссар Красногорска Игорь Тельбухов сообщил, что во всех помещениях, где находятся новобранцы, соблюдаются все меры Covid-безопасности: проводится регулярная дезинфекция, соблюдается масочный режим, разделяются потоки посетителей.

В среду 15 молодых людей отправились на областной сборный пункт Московской области в город Железнодорожный.

Затем их направят в военные части для дальнейшего несения службы. Всего до конца 2021 года ряды Вооруженных сил России пополнят более 150 красногорцев.