РИАМО - 20 окт. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников призвал своих коллег, а также всех жителей столицы пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.

«Уважаемые коллеги, уважаемые сотрудники аппарата, уважаемые москвичи! Прошу вас провести вакцинацию или ревакцинацию. Пожалуйста, не откладывайте этот важный момент», – сказал Шапошников в ходе заседания столичного парламента.

По его словам, по сравнению с августом этого года в настоящее время число выявляемых случаев инфекции выросло в 4 раза. При этом с каждым днем растет и количество госпитализаций пациентов с тяжелыми случаями заболеваний.

Шапошников добавил, что по данным на 19 октября в столице выявлено 5,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1598 человек. При этом на ИВЛ находятся 639 человек, умерло 73. Тревожная ситуация складывается с заболеваемостью Covid-19 среди старшего поколения.

«Из 3 миллионов москвичей в возрасте 60+ вакцинацию прошло 1,14 миллиона человек, это чуть больше трети. В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ – люди пожилого возраста. А среди тех, кто ушел из жизни, доля достигает 86%», – отметил Шапошников.

Он добавил, что среди депутатов и сотрудников аппарата Мосгордумы также есть заболевшие Covid-19.

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