РИАМО - 20 окт. Работодатели в России чаще всего увольняют сотрудников, если они совершили проступок (45%) или находятся в плохих отношениях с коллегами (36%), сообщает РБК.

Такие данные получены из результатов опроса, который провели «Работа.ру» и «СберСтрахование». В нем участвовали свыше 1 тыс. представителей отечественных компаний из всех российских регионов.

Еще 32% респондентов заявили, что расстаться с сотрудниками могут из-за частых опозданий, болезней или отгулов. 29% опрошенных могут уволить сотрудника из-за того, что он часто отвлекается, а 27% - если работник недоступен во время смены.

80% представителей бизнеса, принявших участие в опросе, в текущем году увольняли сотрудников. Но 70% опрошенных отметили, чаще всего работники уходили по собственному желанию.

75% респондентов сказали, что в их фирмах стараются найти компромисс между подчиненным и руководителем до увольнения. А 46% опрошенных подчеркнули, что увольнения в их компаниях обычно происходят по соглашению сторон.

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