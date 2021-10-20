РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Детей в подмосковном Красногорске приглашают в школу экскурсоводов в Красногорский филиал Музея Победы, сообщили в информационном центре музея.

Красногорский филиал Музея Победы открыл запись в школу экскурсоводов. Участниками занятий могут стать все желающие старше 11 лет.

«Программа обучения обширна и интересна: вы узнаете, что такое «портфель экскурсовода», как работать с аудиторией, подробнее познакомитесь с историей Отечества и родного города. Мы научим, как использовать различные экскурсионные техники, расскажем, что такое театрализация и цифровизация современного музейного пространства», – сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Занятия будут проходить один раз в неделю в течение полугода. Преподавателями в школе экскурсовода станут настоящие профессионалы своего дела – руководители музея, сотрудники экспозиционно-выставочного и фондового отделов.

Подробная информация и запись – по телефону: 8(498)715-83-08.