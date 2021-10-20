РИАМО - 20 окт. «Мосижпроект» успешно завершил аудит систем менеджмента на соответствие международным требованиям в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Инжиниринговый холдинг прошел сертификационный аудит компании Lloyd’s Register на соответствие требованиям QHSE.
Получение сертификата Lloyd’s Register предоставляет конкурентные преимущества при позиционировании холдинга на российском и международном рынках, пояснил Кравцов.
Заместитель гендиректора АО «Мосинжпроект» по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский отметил, что в ходе сертификации была одобрена деятельность холдинга в области управления проектами, инженерных изысканий, проектирования, производства строительно-монтажных работ, авторского надзора за объектами капитального строительства.
«Успешная сертификация в общепризнанной международной компании демонстрирует, что у холдинга серьезный подход к повышению эффективности процессов, а также к соблюдению требований по охране труда и экологической безопасности», – сказал Доровский.
Замглавы холдинга пояснил, что компания, занимающаяся такими сложными процессами, как проектирование и строительство крупных объектов, должна быть эталоном в вопросах охраны труда для представителей других сфер профессиональной деятельности.
Lloyd’s Register – это международная корпорация, предоставляющая услуги в области инжиниринга, технических разработок, инспектирования и сертификации. Основанная в 1760 году, она является мировым лидером среди организаций, которые оказывают услуги по сертификации.
«Мосинжпроект» является ведущим оператором ключевых градостроительных программ Москвы, управляющая компания по строительству ряда знаковых объектов города.
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