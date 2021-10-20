РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. Решением совета депутатов в собственность городского округа Люберцы приняли здание из федерального имущества, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в администрации Люберец прошло заседание совета депутатов. Депутаты рассмотрели принятие недвижимого имущества из федеральной собственности.

«Вашему вниманию представлен проект решения совета депутатов о даче согласия на принятие здания площадью 488,6 кв. м по адресу: Касимовское шоссе, д. 3А. Данное здание планируется к принятию в собственность городского округа Люберцы для вовлечения в хозяйственный оборот и получения денежных средств в бюджет», - сказала председатель комитета по управлению имуществом администрации округа Людмила Шилина.

Депутаты приняли его единогласно.

Также они рассмотрели утверждение положения «О муниципальном земельном контроле на территории городского округа Люберцы». Начальник отдела земельного контроля Валентина Савинкова пояснила, что на основании ФЗ-248 было разработано данное положение.

«Данное положение в корне отличается от предыдущего закона по действию муниципального земельного контроля. Ранее проверки были по согласованию с прокуратурой только крупного бизнеса, плановые проверки физлиц не согласовывались с прокуратурой. Теперь разрешено выполнять контрольные мероприятия в отношении всех видов предпринимателей по согласованию с прокуратурой и частных физлиц только по разрешению прокуратуры», - заключила Савинкова.

Депутаты также единогласно утвердили положение.